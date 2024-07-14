Подглазова Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подглазова Прасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подглазов Степан Елизарович

Мать: Подглазова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подглазов Адий Иванович?

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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