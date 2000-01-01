Гасанов Абдулнасыр Магомедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гасанов Магомед Гасанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1985
Дочь: Гасанова Хадижат Абдулнасыровна
Мать ребёнка: Алиева Айзанат ( Пирдавус) Магомедовна
Рождение ребёнка
13.07.1987
Дочь: Гасанова Лаура Абдулнасыровна
Мать ребёнка: Алиева Айзанат ( Пирдавус) Магомедовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно