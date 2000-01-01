Гасанов Абдулнасыр Магомедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гасанов Абдулнасыр Магомедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гасанов Магомед Гасанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1985

Дочь: Гасанова Хадижат Абдулнасыровна

Мать ребёнка: Алиева Айзанат ( Пирдавус) Магомедовна

Рождение ребёнка
13.07.1987

Дочь: Гасанова Лаура Абдулнасыровна

Мать ребёнка: Алиева Айзанат ( Пирдавус) Магомедовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Айзанат ( Пирдавус) Магомедовна

Смерть
Неизвестно
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