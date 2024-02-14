Гимаев Камиль Равилович
Место рожденияАктанышский р-н
Дата рождения21.03.1939
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2011
Похороны
Неизвестно