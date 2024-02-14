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Гимаев Камиль Равилович

Место рождения

Актанышский р-н

Дата рождения

21.03.1939

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2011
Похороны
Неизвестно

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