Разов Егор (Георгий) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
рядовой Гренадерского полка князя Барклая де Толли
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Данила Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Разов Иван Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: не указана
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866
Сын: Разов Павел Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно