Разов Егор (Георгий) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разов Егор (Георгий) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

рядовой Гренадерского полка князя Барклая де Толли
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Данила Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Разов Иван Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Разов Павел Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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