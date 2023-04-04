Орданович Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: Нумерова (Нумерова) Нина
Рождение ребёнка
05.01.1947
Мать ребёнка: Нумерова (Нумерова) Нина
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно