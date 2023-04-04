Орданович Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орданович Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Нумерова (Нумерова) Нина

Рождение ребёнка
05.01.1947

Сын: Нумеров Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Нумерова (Нумерова) Нина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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