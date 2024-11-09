Сухова (Сучкова) Гликерия Дмитриевна 07.05.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухова (Сучкова) Гликерия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1882

Отец: Сучков Дмитрий Леонтьевич

Мать: Сучкова Мария Акимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
08.04.1902

Сын: Сухов Фёдор Федорович

Отец ребёнка: Сухов Федор Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.03.1916 ст.

Сын: Сухов Василий Федорович

Отец ребёнка: Сухов Федор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно

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