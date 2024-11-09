Сухова (Сучкова) Гликерия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1882
Отец: Сучков Дмитрий Леонтьевич
Мать: Сучкова Мария Акимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1902
Отец ребёнка: Сухов Федор Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.03.1916 ст.
Отец ребёнка: Сухов Федор Афанасьевич
Смерть
Неизвестно