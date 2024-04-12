(Адамова) Татьяна Филипповна
Место рождения
Дата рождения09.01.1807 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1807 ст.
Отец: Адамов Филипп Игнатьевич
Крещение
13.01.1807 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были: села Богородского крестьянина Ивана Фёдоровича Клюкина сын Матвей и сестра родная Филиппу девица Татьяна Филипповна А... Показать все
Смерть
Неизвестно