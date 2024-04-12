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(Адамова) Татьяна Филипповна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

09.01.1807 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1807 ст.

Отец: Адамов Филипп Игнатьевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
13.01.1807 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были: села Богородского крестьянина Ивана Фёдоровича Клюкина сын Матвей и сестра родная Филиппу девица Татьяна Филипповна А... Показать все
Смерть
Неизвестно
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