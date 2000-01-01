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Казакевич Элеонора Леонидовна
Казакевич Элеонора Леонидовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Казакевич Леонид Аркадьевич
1940 г.р.
Мать
Котельникова Тамара Евгеньевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Казакевич Леонид Аркадьевич
Мать:
Котельникова Тамара Евгеньевна
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