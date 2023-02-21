Котельникова Тамара Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакевич Элеонора Леонидовна
Отец ребёнка: Казакевич Леонид Аркадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакевич Виктория Леонидовна
Отец ребёнка: Казакевич Леонид Аркадьевич
Смерть
2017