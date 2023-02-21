Котельникова Тамара Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельникова Тамара Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казакевич Леонид Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакевич Элеонора Леонидовна

Отец ребёнка: Казакевич Леонид Аркадьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакевич Виктория Леонидовна

Отец ребёнка: Казакевич Леонид Аркадьевич

Смерть
2017
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