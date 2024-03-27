Севостьянов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Севостьянов Василий Андреевич
Мать: Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севостьянов Андрей Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1840
Сын: Севостьянов Фома Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1848
Сын: Севостьянов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1858
Сын: Севостьянов Онисифор Тимофеевич
Мать ребёнка: ?
Смерть
1867