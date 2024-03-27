Севостьянов Тимофей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1867

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Севостьянов Василий Андреевич

Мать: Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севостьянов Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1840

Сын: Севостьянов Фома Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Севостьянов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1858

Сын: Севостьянов Онисифор Тимофеевич

Мать ребёнка: ?

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1867
Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

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