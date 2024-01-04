Севостьянов Фома Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянов Фома Тимофеевич

Место рождения

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Севостьянов Тимофей Васильевич

Мать: ?

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Севостьянов Георгий Фомин

Мать ребёнка: Севостьянова Анна Ивановна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Акулина Фомина

Мать ребёнка: Севостьянова Анна Ивановна

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севостьянова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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