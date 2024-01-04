Севостьянов Фома Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Севостьянов Тимофей Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1867
Сын: Севостьянов Георгий Фомин
Мать ребёнка: Севостьянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Акулина Фомина
Мать ребёнка: Севостьянова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно