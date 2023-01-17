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Наталья Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Комарова Мария Павловна

Отец ребёнка: Нехорошков Павел Ефремович

Слуда, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Нехорошков Андрей Павлович

Отец ребёнка: Нехорошков Павел Ефремович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Нехорошков Севериан Павлович

Отец ребёнка: Нехорошков Павел Ефремович

Рождение ребёнка
09.03.1909

Сын: Нехорошков Григорий Павлович

Отец ребёнка: Нехорошков Павел Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нехорошков Павел Ефремович

Смерть
Неизвестно
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