Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Комарова Мария Павловна
Отец ребёнка: Нехорошков Павел Ефремович
Слуда, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1899
Сын: Нехорошков Андрей Павлович
Отец ребёнка: Нехорошков Павел Ефремович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Нехорошков Севериан Павлович
Отец ребёнка: Нехорошков Павел Ефремович
Рождение ребёнка
09.03.1909
Сын: Нехорошков Григорий Павлович
Отец ребёнка: Нехорошков Павел Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно