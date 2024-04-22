- Алексей Ефимович
Место рождения
Дата рождения1835 ст.
Дата смерти02.06.1908 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
ГАКО РС 200-14-78 стр.614-615 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 20.09.1850 ст - 15 лет)
Бракосочетание
До 31.05.1858 ст.
Жена: - Ирина Елизаровна
Рождение ребёнка
12.02.1871 ст.
Дочь: - Феодосия Алексеевна
Мать ребёнка: - Ирина Елизаровна
Рождение ребёнка
01.03.1874 ст.
Сын: - Василий Алексеевич
Мать ребёнка: - Ирина Елизаровна
Смерть
02.06.1908 ст.
Крестьянин, вдовый после 1-го брака в 73 года (от старости)
Похороны
04.06.1908 ст.
МК 56-13-44 стр.270-271 (Умершие №-13м)