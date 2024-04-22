- Алексей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Алексей Ефимович

- Алексей Ефимович

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

02.06.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
ГАКО РС 200-14-78 стр.614-615 (Ревизские сказки. 9-я ревизия 20.09.1850 ст - 15 лет)
Бракосочетание
До 31.05.1858 ст.

Жена: - Ирина Елизаровна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.02.1871 ст.

Дочь: - Феодосия Алексеевна

Мать ребёнка: - Ирина Елизаровна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.03.1874 ст.

Сын: - Василий Алексеевич

Мать ребёнка: - Ирина Елизаровна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
02.06.1908 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крестьянин, вдовый после 1-го брака в 73 года (от старости)
Похороны
04.06.1908 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.270-271 (Умершие №-13м)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close