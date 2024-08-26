Кичева Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Кичев Сергей Козмич
Отец ребёнка: Кичев Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
1737
Сын: Кичев Трофим Козмич
Отец ребёнка: Кичев Козьма Яковлевич
Смерть
1781