Кичева Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичева Матрёна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1707 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичев Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
1730

Сын: Кичев Сергей Козмич

Отец ребёнка: Кичев Козьма Яковлевич

Захарово, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Кичев Трофим Козмич

Отец ребёнка: Кичев Козьма Яковлевич

Смерть
1781

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