Тосич Василий Илларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
11.11.1883 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.06.1886 ст.
Дочь: Тосич Ефросинья Васильевна
Мать ребёнка: Тосич (Смородина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.
Дочь: Тосич Мария Васильевна
Мать ребёнка: Тосич (Смородина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1891 ст.
Мать ребёнка: Тосич (Смородина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
07.07.1898 ст.
Мать ребёнка: Тосич (Смородина) Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1904 ст.
Дочь: Тосич Домна Васильевна
Мать ребёнка: Тосич (Смородина) Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно