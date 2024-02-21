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Тосич Василий Илларионович

Место рождения

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Тосич Илларион Филимонович

Мать: Тосич Евдокия Прокопьевна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
11.11.1883 ст.

Жена: Тосич (Смородина) Анастасия Ивановна

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.06.1886 ст.

Дочь: Тосич Ефросинья Васильевна

Мать ребёнка: Тосич (Смородина) Анастасия Ивановна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1889 ст.

Дочь: Тосич Мария Васильевна

Мать ребёнка: Тосич (Смородина) Анастасия Ивановна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1891 ст.

Сын: Тосич Лука Васильевич

Мать ребёнка: Тосич (Смородина) Анастасия Ивановна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1898 ст.

Сын: Тосич Фома Васильевич

Мать ребёнка: Тосич (Смородина) Анастасия Ивановна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
10.01.1904 ст.

Дочь: Тосич Домна Васильевна

Мать ребёнка: Тосич (Смородина) Анастасия Ивановна

Лужки, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно

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