Павлов Ефим / Евфимий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1907 ст.
Дата смертиПосле 1953
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1907 ст.
Отец: Белов Павлов Поликарпов Терентий Михайлович
Мать: Белова Павлова Акилина / Акулина Стефановна / Степановна
дата рождения по новому стилю - 14.03.1907 дата крещения - 01.03.1907 (ст.) место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянский сын... Показать все
Призыв на военную службу
11.09.1929
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Место призыва: Пушкинский РВК, Московская обл., Пушкинский р-н Дата поступления на службу: 11.09.1929
Военная служба
С 11.09.1929 по 18.07.1953
Дата поступления на службу: 28.10.1941 Воинское звание: лейтенант, ст. лейтенант Должность: командир роты связи Воинская часть: 348 стрелковый полк 51 стрелковая дивизия Воинское звание: капитан Вои... Показать все
Вступление в партию
1943
чл. ВКП(б) с 1943 года, партбилет № 5915418
Подвиг
С 20.09.1943 по 22.09.1943
В период наступательных боев за населенные пункты Егорье и Бибиково с 20 по 22 сентября 1943 года благодаря умелого руководства обеспечил бесперебойную связь командного пункта полка с батальонами. Нес... Показать все
Военная награда
07.10.1943
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения № 17/н от 07.10.1943 Издан: 51 сд 21 А
Подвиг
29.04.1944
Во время наступательных боев 29 апреля 1944 года за населенный пункт Зазерье тов. Павлов, находясь вместе с наступающими подразделениями, своим умелым руководством обеспечил бесперебойностью связи. По... Показать все
Военная награда
10.06.1944
Наименование награды: Орден Красной Звезды Приказ подразделения № 77 от 10.06.1944 Издан: 51 сд 4 Уд.А
Военная награда
03.11.1944
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги» Дата документа: 03.11.1944
Военная награда
09.05.1945
Наименование награды: Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Дата документа: 09.05.1945
Военная награда
09.06.1945
Наименование награды: Медаль «За взятие Кенигсберга» Дата документа: 09.06.1945
Смерть
После 1953