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Мещанов Федор Корнилович

Место рождения

Сельцо-Карельское, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо-Карельское, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Лапочкина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Мещанова Федосья Гавриловна

Сельцо-Карельское, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1878 ст.

Сын: Мещанов Георгий Федорович

Мать ребёнка: Мещанова Федосья Гавриловна

Сельцо-Карельское, Удомельский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Мещанов Федор Федорович

Мать ребёнка: Мещанова Федосья Гавриловна

Сельцо-Карельское, Удомельский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мещанова Федосья Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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