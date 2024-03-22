Мещанов Федор Корнилович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Лапочкина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Мещанова Федосья Гавриловна
Рождение ребёнка
28.10.1878 ст.
Сын: Мещанов Георгий Федорович
Мать ребёнка: Мещанова Федосья Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1881
Мать ребёнка: Мещанова Федосья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно