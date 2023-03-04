Ванда Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ванда Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1957

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1957

Отец: Ванда Павел Иванович

Мать: Ванда Лида Павловна

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