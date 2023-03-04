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Ванда Антонина Павловна
Ванда Антонина Павловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.10.1957
Пол
Женский
Отец
Ванда Павел Иванович
1931 г.р.
Мать
Ванда (Куница) Лида Павловна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1957
Отец:
Ванда Павел Иванович
Мать:
Ванда Лида Павловна
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