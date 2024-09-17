Маевский Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения16.12.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1873 ст.
Родители: Из дворян неслужащий Иван Антонович Маевский католического вероисповедания и его законная жена Ольга Николаевна (Земяновская) православного вероисповедания.
Крещение
17.12.1873 ст.
Крещение в Христорождественской церкви с. Голощапово (Тульская губерния, Крапивенский уезд, Голощаповская волость, с. Голощапово / Рождествено). Восприемники: Сын дворянина Николая Францевича Земяновс... Показать все
Упоминание
1925
Знаменка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Курская губернская комиссия по лишению прав на землепользование и выселению бывших помещиков
Смерть
Неизвестно