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Маевский Александр Иванович

Место рождения

Голощапово, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.12.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1873 ст.

Отец: Маевский Иван Антонович

Мать: Маевская (Земяновская) Ольга Николаевна

Голощапово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Родители: Из дворян неслужащий Иван Антонович Маевский католического вероисповедания и его законная жена Ольга Николаевна (Земяновская) православного вероисповедания.
Крещение
17.12.1873 ст.
Голощапово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Крещение в Христорождественской церкви с. Голощапово (Тульская губерния, Крапивенский уезд, Голощаповская волость, с. Голощапово / Рождествено). Восприемники: Сын дворянина Николая Францевича Земяновс... Показать все
Упоминание
1925
Знаменка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
Курская губернская комиссия по лишению прав на землепользование и выселению бывших помещиков
Смерть
Неизвестно

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