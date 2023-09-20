Маевская (Земяновская) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1851
Крещение
28.03.1851 ст.
Красное, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Крещена в Сергиевской церкви села Сергиевское-Красное Новосильского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
13.02.1872 ст.
Голощапово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
в Христорождественской церкви с. Голощапово (Тульская губерния, Крапивенский уезд, Голощаповская волость, с. Голощапово / Рождествено)
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Суворова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Маевский Иван Антонович
Рождение ребёнка
28.01.1878
Сын: Маевский Георгий Иванович
Отец ребёнка: Маевский Иван Антонович
Рождение ребёнка
12.06.1880 ст.
Отец ребёнка: Маевский Иван Антонович
Полтава, Полтавська область
Смерть
Неизвестно