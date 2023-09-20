Маевская (Земяновская) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маевская (Земяновская) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1851

Отец: Земяновский Николай-Карл Францевич

Мать: Земяновская Каролина Онуфриевна

Крещение
28.03.1851 ст.
Красное, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Крещена в Сергиевской церкви села Сергиевское-Красное Новосильского уезда Тульской губернии
Бракосочетание
13.02.1872 ст.

Муж: Маевский Иван Антонович

Голощапово, Щекинский муниципальный район, Тульская область
в Христорождественской церкви с. Голощапово (Тульская губерния, Крапивенский уезд, Голощаповская волость, с. Голощапово / Рождествено)
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Суворова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Маевский Иван Антонович

Рождение ребёнка
28.01.1878

Сын: Маевский Георгий Иванович

Отец ребёнка: Маевский Иван Антонович

Рождение ребёнка
12.06.1880 ст.

Сын: Маевский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Маевский Иван Антонович

Полтава, Полтавська область
Смерть
Неизвестно
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