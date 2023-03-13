Вениковъ Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Вениковъ Прокофий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вениковъ Онофрей
Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Вениковъ Александръ
Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Веникова Матрена
Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова
Рождение ребёнка
01.11.1787
Сын: Вениковъ Кузьма
Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Вениковъ Петръ
Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Веникова Василиса
Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова
Рождение ребёнка
26.01.1793
Дочь: Веникова Оксинья
Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Веникова Софья Сидорова