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Вениковъ Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Вениковъ Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вениковъ Онофрей

Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Вениковъ Александръ

Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Веникова Матрена

Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1787

Сын: Вениковъ Кузьма

Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Вениковъ Петръ

Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Веникова Василиса

Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова

Рождение ребёнка
26.01.1793

Дочь: Веникова Оксинья

Мать ребёнка: Веникова Софья Сидорова

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Веникова Софья Сидорова

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