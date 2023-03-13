Веникова Софья Сидорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веникова Софья Сидорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Сын: Вениковъ Онофрей

Отец ребёнка: Вениковъ Сергей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Вениковъ Александръ

Отец ребёнка: Вениковъ Сергей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Веникова Матрена

Отец ребёнка: Вениковъ Сергей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1787

Сын: Вениковъ Кузьма

Отец ребёнка: Вениковъ Сергей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Вениковъ Петръ

Отец ребёнка: Вениковъ Сергей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Веникова Василиса

Отец ребёнка: Вениковъ Сергей

Рождение ребёнка
26.01.1793

Дочь: Веникова Оксинья

Отец ребёнка: Вениковъ Сергей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вениковъ Сергей

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