Веникова Софья Сидорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1777
Сын: Вениковъ Онофрей
Отец ребёнка: Вениковъ Сергей
Рождение ребёнка
1778
Сын: Вениковъ Александръ
Отец ребёнка: Вениковъ Сергей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Веникова Матрена
Отец ребёнка: Вениковъ Сергей
Рождение ребёнка
01.11.1787
Сын: Вениковъ Кузьма
Отец ребёнка: Вениковъ Сергей
Рождение ребёнка
1787
Сын: Вениковъ Петръ
Отец ребёнка: Вениковъ Сергей
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Веникова Василиса
Отец ребёнка: Вениковъ Сергей
Рождение ребёнка
26.01.1793
Дочь: Веникова Оксинья
Отец ребёнка: Вениковъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вениковъ Сергей