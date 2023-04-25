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Чигак Дина Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боков Семен Васильевич

Мать: Бокова Зинаида Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигак Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чигак Сергей Александрович

Отец ребёнка: Чигак Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чигак Ермохина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Чигак Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чигак Атаман Людмила Александровна

Отец ребёнка: Чигак Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чигак Юрий Александрович

Отец ребёнка: Чигак Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чигак Надежда Александровна

Отец ребёнка: Чигак Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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