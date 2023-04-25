Чигак Дина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боков Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чигак Сергей Александрович
Отец ребёнка: Чигак Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чигак Ермохина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Чигак Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чигак Атаман Людмила Александровна
Отец ребёнка: Чигак Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чигак Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чигак Надежда Александровна
Отец ребёнка: Чигак Александр Васильевич
Смерть
Неизвестно