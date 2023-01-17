Захарова Василиса Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Василиса Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1786

Дата смерти

10.11.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1782 г.р.

Дети

Вычислено 1810 г.р.

Добавил:

ГП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Захаров Иван Васильев

Отец ребёнка: Захаров Василий Филимонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Василий Филимонов

Смерть
10.11.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ поноса
Похороны
11.11.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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