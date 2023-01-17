Захарова Василиса Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1786
Дата смерти10.11.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Отец ребёнка: Захаров Василий Филимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1839
Причина смерти: отъ поноса
Похороны
11.11.1839
на отведенном кладбище при Казанской церкви