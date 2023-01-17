Домника Ефимовна
Место рожденияд. Кутуш, Казанская губерния
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кутуш, Казанская губерния
Бракосочетание
03.02.1843
Муж: Андрей Федорович
Рождение ребёнка
05.03.1848
Сын: Ефим Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно