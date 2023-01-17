Домника Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домника Ефимовна

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Место рождения

д. Кутуш, Казанская губерния

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кутуш, Казанская губерния
Бракосочетание
03.02.1843

Муж: Андрей Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1848

Сын: Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Федорович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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