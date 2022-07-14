Попов Юрий
Место рожденияКРИвое Озерои Николаевской обл
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова (Патрушева) Людмила Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1968
Дочь: (Попова) Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Попова (Патрушева) Людмила Александровна