Попов Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Юрий

Место рождения

КРИвое Озерои Николаевской обл

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Попова (Патрушева) Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Патрушева) Людмила Александровна

Рождение ребёнка
1968

Дочь: (Попова) Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Попова (Патрушева) Людмила Александровна

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