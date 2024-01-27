Бабышева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышева Евдокия

Место рождения

россия

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

россия
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMZ-89BL-F?i=877&cat=684853
Рождение ребёнка
1844

Сын: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Исаевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-JCDZ-C?i=993&cat=684853
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрена Приемная Дочь

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Исаевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMZ-8SMK-P?i=878&cat=684853
Рождение ребёнка
1854

Сын: Бабышев Babashoff Ефим Семенович

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Исаевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-JCDZ-C?i=993&cat=684853
Рождение ребёнка
1857

Сын: Бабышев Babashoff Моисей Семенович

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Исаевич

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMZ-8SMK-P?i=878&cat=684853
Смерть
Неизвестно
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