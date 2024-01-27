Бабышева Евдокия
Место рожденияроссия
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1825
россия
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMZ-89BL-F?i=877&cat=684853
Рождение ребёнка
1844
Сын: Бабышев Babashoff Семен Семенович Semion Semyonovich
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Исаевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-JCDZ-C?i=993&cat=684853
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Матрена Приемная Дочь
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Исаевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMZ-8SMK-P?i=878&cat=684853
Рождение ребёнка
1854
Сын: Бабышев Babashoff Ефим Семенович
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Исаевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMV-JCDZ-C?i=993&cat=684853
Рождение ребёнка
1857
Сын: Бабышев Babashoff Моисей Семенович
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Семен Исаевич
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMZ-8SMK-P?i=878&cat=684853
Смерть
Неизвестно