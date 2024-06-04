Леткова (Моргачева) Акилина Александрова
Место рожденияБугурусланский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1905
Смерть
После 1905