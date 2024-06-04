Леткова (Моргачева) Акилина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леткова (Моргачева) Акилина Александрова

Место рождения

Бугурусланский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Студеный Ключ, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
17.02.1905

Муж: Летков Николай Яковлев

Смерть
После 1905

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