Евсигнеева Екатерина Ферапонтовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 ст.
Дата смерти02.07.1897 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1861
Сын: Евсигнеев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Евсигнеев (Безфамильный) Алексей Евсигнеевич
Смерть
02.07.1897 ст.
Покусинка, Ассуйская волость, Бельский уезд
Похороны
03.07.1897 ст.
Рождественское, Ассуйская волость, Бельский уезд