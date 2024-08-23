Евсигнеева Екатерина Ферапонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсигнеева Екатерина Ферапонтовна

Евсигнеева Екатерина Ферапонтовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

02.07.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсигнеев (Безфамильный) Алексей Евсигнеевич

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Евсигнеев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Евсигнеев (Безфамильный) Алексей Евсигнеевич

Смерть
02.07.1897 ст.
Покусинка, Ассуйская волость, Бельский уезд
Похороны
03.07.1897 ст.
Рождественское, Ассуйская волость, Бельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.