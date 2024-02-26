Конева Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конева Агафья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1904

Дочь: Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Конев Ефим Иванович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
21.05.1907

Сын: Конев Константин Ефимович

Отец ребёнка: Конев Ефим Иванович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
15.08.1910

Сын: Конев Александр Ефимович

Отец ребёнка: Конев Ефим Иванович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
01.03.1914

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Конев Ефим Иванович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конев Ефим Иванович

Смерть
Неизвестно
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