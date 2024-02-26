Конева Агафья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1904
Дочь: Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Конев Ефим Иванович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
21.05.1907
Сын: Конев Константин Ефимович
Отец ребёнка: Конев Ефим Иванович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
15.08.1910
Отец ребёнка: Конев Ефим Иванович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
01.03.1914
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Конев Ефим Иванович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конев Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно