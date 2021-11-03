Замараева Фекла Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамараева Фекла Филимоновна

Замараева Фекла Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замараев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1843 ст.

Дочь: Замараева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Замараев Иван Иванович

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Замараева Анисья Ивановна

Отец ребёнка: Замараев Иван Иванович

Камкино, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.