Крылецкая Любовь Владимировна 31.10.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крылецкая Любовь Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1953

Дата смерти

18.04.2010

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1953

Отец: Донец Владимир Дмитриевич

Мать: Донец Таисия Арсентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сизоненко Владимир Александрович

Рождение ребёнка
25.08.1975

Сын: Крылецкий Владимир Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
31.01.1978

Дочь: Крылецкая Екатерина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
18.04.2010

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