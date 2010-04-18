Крылецкая Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1953
Дата смерти18.04.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сизоненко Владимир Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1975
Сын: Крылецкий Владимир Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
31.01.1978
Дочь: Крылецкая Екатерина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
18.04.2010