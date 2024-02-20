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(Аянот) Василиса Саввична

Место рождения

Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а

Дата рождения

18.10.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1885

Отец: Аянот Савва Георгиевич

Мать: Аянот Евдокия Федоровна

Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-45,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
Неизвестно
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