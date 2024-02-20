(Аянот) Василиса Саввична
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Дата рождения18.10.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1885
Отец: Аянот Савва Георгиевич
Мать: Аянот Евдокия Федоровна
Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Николаевская церковь,м/к-1885г.,лист-195,зап.-45,ГАДО,Ф - 426-1-4
Смерть
Неизвестно