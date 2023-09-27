(Максимова) Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.04.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Говорин Борис Владиславович
Бабушкин, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Борисовна
Отец ребёнка: Говорин Борис Владиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говорин Владислав Борисович
Отец ребёнка: Говорин Борис Владиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно