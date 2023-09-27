(Максимова) Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Максимова) Олеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Говорин Борис Владиславович

Бабушкин, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Борисовна

Отец ребёнка: Говорин Борис Владиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говорин Владислав Борисович

Отец ребёнка: Говорин Борис Владиславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говорин Борис Владиславович

Место жительства
Неизвестно
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