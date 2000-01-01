Щекалев Агап Евстафиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щекалев Агап Евстафиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щекалев Евстафий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1649

Сын: Щекалев Федор Агапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекалев Тимофей Агапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекалев Иван Агапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щекалев Филипп Агапович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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