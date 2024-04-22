Мельниченко Василиса Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Мельниченко Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Мельниченко Федор Мартынович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Мельниченко Акулина Федоровна
Отец ребёнка: Мельниченко Федор Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно