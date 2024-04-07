Ушаков Исаак Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Ушаков Илья Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Ушакова Анастасия Климовна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Ушакова Анастасия Климовна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Ушакова Анастасия Климовна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Ушакова Анастасия Климовна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ушакова Анастасия Климовна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Ушаков Михаил Второй Исаакович
Мать ребёнка: Ушакова Анастасия Климовна