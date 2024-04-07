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Ушаков Исаак Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Ушаков Илья Степанович

Мать: Ушакова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Анастасия Климовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Ушаков Яков Исаакович

Мать ребёнка: Ушакова Анастасия Климовна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ушаков Пётр Исаакович

Мать ребёнка: Ушакова Анастасия Климовна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ушаков Михаил Исаакович

Мать ребёнка: Ушакова Анастасия Климовна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ушаков Никифор Исаакович

Мать ребёнка: Ушакова Анастасия Климовна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Ушаков Матвей Исаакович

Мать ребёнка: Ушакова Анастасия Климовна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Ушаков Михаил Второй Исаакович

Мать ребёнка: Ушакова Анастасия Климовна

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