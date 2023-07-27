Белоногов Валентин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2008
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Белоногов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Евгений Валентинович
Мать ребёнка: Белоногова (икрина) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоногов Юрий Валентинович
Мать ребёнка: Белоногова (икрина) Нина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2008