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Белоногов Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Белоногов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Евгений Валентинович

Мать ребёнка: Белоногова (икрина) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоногов Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Белоногова (икрина) Нина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоногова (икрина) Нина Николаевна

Смерть
2008
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