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Белоногов Евгений Валентинович
Белоногов Евгений Валентинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Белоногов Валентин Николаевич
1935 г.р.
Мать
Белоногова (икрина) (Икрина) Нина Николаевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Белоногов Валентин Николаевич
Мать:
Белоногова (икрина) Нина Николаевна
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