Дзюба Дана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзюба Дана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзюба Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Дзюба Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дзюба Галина Николаевна

Отец ребёнка: Дзюба Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дзюба Николай Константинович

Смерть
Неизвестно

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