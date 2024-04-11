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Гузаир Абдулхасытович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Абдулхасыт Казыкай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузаиров Шайхислам

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Назир Абдулхасытович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Сафар Гузаирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Абдулла Гузаирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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