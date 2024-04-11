Гузаир Абдулхасытович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Абдулхасыт Казыкай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузаиров Шайхислам
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Назир Абдулхасытович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Сафар Гузаирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Абдулла Гузаирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно