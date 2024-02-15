Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.12.1883
Дочь: Анисия
Отец ребёнка: Беркутов Сергей
Ерзовка, Частинский район
Рождение ребёнка
05.01.1885
Дочь: Домника
Отец ребёнка: Беркутов Сергей
Рождение ребёнка
?.09.1886
Дочь: Байдина Анна
Отец ребёнка: Беркутов Сергей
Ерзовка, Частинский район
Рождение ребёнка
28.03.1891
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Беркутов Сергей
Ерзовка, Частинский район
Рождение ребёнка
14.12.1896
Сын: Беркутов Павел
Отец ребёнка: Беркутов Сергей
Ерзовка, Частинский район
Рождение ребёнка
03.11.1899
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Беркутов Сергей
Ерзовка, Частинский район
Смерть
Неизвестно