Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1864

Отец: Лев

Мать: Анна

Рождение ребёнка
24.12.1883

Дочь: Анисия

Отец ребёнка: Беркутов Сергей

Ерзовка, Частинский район
Рождение ребёнка
05.01.1885

Дочь: Домника

Отец ребёнка: Беркутов Сергей

Рождение ребёнка
?.09.1886

Дочь: Байдина Анна

Отец ребёнка: Беркутов Сергей

Ерзовка, Частинский район
Рождение ребёнка
28.03.1891

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Беркутов Сергей

Ерзовка, Частинский район
Рождение ребёнка
14.12.1896

Сын: Беркутов Павел

Отец ребёнка: Беркутов Сергей

Ерзовка, Частинский район
Рождение ребёнка
03.11.1899

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Беркутов Сергей

Ерзовка, Частинский район
Смерть
Неизвестно
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