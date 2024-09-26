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Константинова Евфросинья Семеновна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1804

Дата смерти

1848

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Семён Иванович

Мать: (Шагалова) Авдотья Антоновна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Сергей Никитич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна

Отец ребёнка: Константинов Сергей Никитич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1825

Сын: Константинов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Константинов Сергей Никитич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Степанидина (Константинова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Константинов Сергей Никитич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Константинов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Константинов Сергей Никитич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1848
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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