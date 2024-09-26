Константинова Евфросинья Семеновна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Градскова (Константинова) Анисья Сергеевна
Отец ребёнка: Константинов Сергей Никитич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Константинов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Константинов Сергей Никитич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Степанидина (Константинова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Константинов Сергей Никитич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Константинов Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Константинов Сергей Никитич
Смерть
1848