Seppänen Pekka Heikinpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1857
Дата смерти18.06.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1896
Сын: Seppänen Johannes Pekanpoika
Мать ребёнка: (Pesonen) Anna Heikintytär
Рождение ребёнка
24.09.1897
Дочь: (Seppänen) Lydia Pekantytär
Мать ребёнка: (Pesonen) Anna Heikintytär
Рождение ребёнка
19.01.1900
Сын: Seppänen Tauno
Мать ребёнка: (Pesonen) Anna Heikintytär
Рождение ребёнка
29.12.1901
Сын: Seppänen Hemmi
Мать ребёнка: (Pesonen) Anna Heikintytär