Seppänen Pekka Heikinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Seppänen Pekka Heikinpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1857

Дата смерти

18.06.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1896

Сын: Seppänen Johannes Pekanpoika

Мать ребёнка: (Pesonen) Anna Heikintytär

Рождение ребёнка
24.09.1897

Дочь: (Seppänen) Lydia Pekantytär

Мать ребёнка: (Pesonen) Anna Heikintytär

Рождение ребёнка
19.01.1900

Сын: Seppänen Tauno

Мать ребёнка: (Pesonen) Anna Heikintytär

Рождение ребёнка
29.12.1901

Сын: Seppänen Hemmi

Мать ребёнка: (Pesonen) Anna Heikintytär

Смерть
18.06.1908

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