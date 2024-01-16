Колосова Елизавета Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Елизавета Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федосья Осиповна

Отец ребёнка: Колосов Осип (Иосиф) Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1849

Сын: Колосов Прокопий Осипович

Отец ребёнка: Колосов Осип (Иосиф) Иванович

д. Зауткино
Рождение ребёнка
15.05.1857

Дочь: Федосия Осиповна

Отец ребёнка: Колосов Осип (Иосиф) Иванович

д. Зауткино
Воспреемники - Макар Гаврилов Колосов и Наталья Митрофановна Надеева
Рождение ребёнка
1870

Сын: Колосов Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Колосов Осип (Иосиф) Иванович

д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Осип (Иосиф) Иванович

д. Зауткино
Смерть
Неизвестно
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