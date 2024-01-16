Колосова Елизавета Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Федосья Осиповна
Отец ребёнка: Колосов Осип (Иосиф) Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
1849
Сын: Колосов Прокопий Осипович
Отец ребёнка: Колосов Осип (Иосиф) Иванович
д. Зауткино
Рождение ребёнка
15.05.1857
Дочь: Федосия Осиповна
Отец ребёнка: Колосов Осип (Иосиф) Иванович
д. Зауткино
Воспреемники - Макар Гаврилов Колосов и Наталья Митрофановна Надеева
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Колосов Осип (Иосиф) Иванович
д. Зауткино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Зауткино
Смерть
Неизвестно