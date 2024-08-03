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Давидова Мавра

Место рождения

Старый Сундырь, Комсомольский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1839

Дата смерти

05.04.1899

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1866 г.р.
1873 г.р.
Скрыто настройками приватности
1877 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Федоров Давид

Мать: не указана

Старый Сундырь, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
03.06.1861

Муж: Иванов Василий (Власий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.05.1864

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Василий (Власий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.08.1866

Дочь: Власова (Власьева) Марфа

Отец ребёнка: Иванов Василий (Власий)

Рождение ребёнка
12.07.1873

Дочь: Власова (Власьева) Марина

Отец ребёнка: Иванов Василий (Власий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.12.1874

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Василий (Власий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.05.1877

Сын: Власов (Владимиров) Христофор Власьев

Отец ребёнка: Иванов Василий (Власий)

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
05.04.1899
Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

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