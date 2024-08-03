Давидова Мавра
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти05.04.1899
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Федоров Давид
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1861
Рождение ребёнка
02.05.1864
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Василий (Власий)
Рождение ребёнка
29.08.1866
Дочь: Власова (Власьева) Марфа
Отец ребёнка: Иванов Василий (Власий)
Рождение ребёнка
12.07.1873
Дочь: Власова (Власьева) Марина
Отец ребёнка: Иванов Василий (Власий)
Рождение ребёнка
16.12.1874
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Василий (Власий)
Рождение ребёнка
03.05.1877
Сын: Власов (Владимиров) Христофор Власьев
Отец ребёнка: Иванов Василий (Власий)
Смерть
05.04.1899