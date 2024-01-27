Ковешникова Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковешникова Арина

Место рождения

Россия

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ковешников Фома Васильевич

Отец ребёнка: Ковешников Василий Пименович

Россия
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Ковешников Василий Пименович

Россия
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Ковешников Василий Пименович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ковешников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ковешников Василий Пименович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковешников Василий Пименович

Смерть
Неизвестно
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