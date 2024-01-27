Ковешникова Арина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ковешников Фома Васильевич
Отец ребёнка: Ковешников Василий Пименович
Россия
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Ковешников Василий Пименович
Россия
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Ковешников Василий Пименович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ковешников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Ковешников Василий Пименович
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно