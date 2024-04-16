Рожнова (Захарьичева) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рожнова (Захарьичева) Агафья Ивановна

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Место рождения

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.01.1902

Дата смерти

10.01.1976

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1902

Отец: Захарьичев Иван Флорович

Мать: Захарьичева Татьяна Степановна

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожнов Сергей Матвеевич

Крещение
27.01.1902
Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Воспреемники: села Уреня крестьянин Илья Степанович Салин и дочь крестьянина Флора Андреевича Захарьичева - Евдокия
Рождение ребёнка
29.01.1928

Сын: Рожнов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Рожнов Сергей Матвеевич

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Максина Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Рожнов Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
25.02.1933

Дочь: Манина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Рожнов Сергей Матвеевич

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Рожнова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Рожнов Сергей Матвеевич

Смерть
10.01.1976
Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

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