Рожнова (Захарьичева) Агафья Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.01.1902
Дата смерти10.01.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
27.01.1902
Воспреемники: села Уреня крестьянин Илья Степанович Салин и дочь крестьянина Флора Андреевича Захарьичева - Евдокия
Рождение ребёнка
29.01.1928
Сын: Рожнов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Рожнов Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Максина Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Рожнов Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
25.02.1933
Дочь: Манина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Рожнов Сергей Матвеевич
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Рожнова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Рожнов Сергей Матвеевич
Смерть
10.01.1976