Суслов Роман Казак Р. Медвежьего Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Суслов Иван Романов
Мать ребёнка: Суслова (Черенщикова?) Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
30.05.1838
Дочь: (Суслова) Сусанна Романова
Мать ребёнка: Суслова (Черенщикова?) Евдокия Стефанова
Смерть
Неизвестно