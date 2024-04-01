Суслов Роман Казак Р. Медвежьего Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслов Роман Казак Р. Медвежьего Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суслов Федот Казак Р.Медвежьего Петров

Мать: Суслова (Портнягина) Анастасия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суслова (Черенщикова?) Евдокия Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Суслов Иван Романов

Мать ребёнка: Суслова (Черенщикова?) Евдокия Стефанова

Рождение ребёнка
30.05.1838

Дочь: (Суслова) Сусанна Романова

Мать ребёнка: Суслова (Черенщикова?) Евдокия Стефанова

Смерть
Неизвестно

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