Богомолов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолов Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рубаняк Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Богомолова Наталья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богомолова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Любовь Григорьевна

Мать ребёнка: Богомолова Наталья Семёновна

Смерть
Неизвестно

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